Pogoń Szczecin skończy sezon bez niczego. Remis ze Stalą Mielec, bramkarz Mateusz Kochalski powstrzymał Portowców

Mecz Stal - Pogoń wynik meczu 0:0. Wielkie rozczarowanie

Pogoń wystąpiła bez wykartkowanego Leonardo Koutrisa. Greka, autora zwycięskiej bramki w niedawnym meczu z Puszczą Niepołomice (1:0) zastąpił na lewej obronie Kacper Smoliński. To on przed przerwą sprawił, że serca kibiców zabiły mocniej. Na połowie boiska dopuścił się - jako ostatni defensor - karygodnej straty, po której rozpędzony Igor Strzałek stanął oko w oko z bramkarzem. Strzału jednak nawet nie oddał, bo w ostatnim momencie piłkę musnął wracający za akcją Smoliński.

To była właściwie jedyna dogodna okazja na gola dla Stali. Pozostałe sytuacje wypracowała Pogoń. Przed przerwą do nożyc złożył się Alexander Gorgon, którego uderzenie zatrzymał Bert Esselink, za co otrzymał brawa od ponad 6 tys. kibiców zgromadzonych na stadionie przy Solskiego.

Kamil Kiereś zostanie w Stali Mielec? Klub miał plan B