Pogoń Szczecin wbiła szpilkę Lechowi Poznań po wygranym 5:0 meczu. "Portowcy" nawiązali do Koziołka Matołka [WIDEO]

Pogoń Szczecin ma co świętować

Spotkanie zakończyło się niemałą sensacją, gdyż Pogoń rozbiła swojego przeciwnika 5:0. Przed meczem kibice "Portowców" także mieli powody do świętowania. Grupka najbardziej fanatycznych sympatyków Pogoni złapała słynnego grafficiarza o pseudonimie "Kawu". Mężczyzna znany jest z tego, że m.in. na stadionach rywali maluje koziołka, czyli symbol Poznania i Lecha. Tym razem na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera się nie udało. Na filmiku opublikowanym przez Ultrasów Pogoni Szczecin widać stojącego "artystę" ze spuszczoną głową i w czapce, który na tle przedstawicieli grupy kibicowskiej mówi "Twierdza Szczecin niezwyciężona, koziołek spier*** do Pacanowa" .

Wygrana 5:0 to doskonała okazja, żeby wbić szpilkę ligowemu rywalowi. Pogoń przygotowała specjalny filmik, w którym skorzystała z motywu przewodniego bliskiemu Lechowi Poznań - Koziołka Matołka. Czy to nawiązanie tylko do poznańskiej drużyny, czy także do grafficiarza, którego misja się nie powiodła?