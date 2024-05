Pogoń Grodzisk Mazowiecki powiększyła przewagę nad rezerwami Legii Warszawa

W środę, 15 maja została rozegrana 30. kolejka we wszystkich grupach 3. ligi. Nietypowy wynik padł w rywalizacji Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Concordia Elbląg. Gospodarze już do przerwy prowadzili 6:0, a ostatecznie mecz zakończył się wynikiem aż 15:0. Ekipa z Grodziska Mazowieckiego umocniła się na pozycji lidera tabeli grupy 1. i jest na bardzo dobrej drodze do awansu na wyższy szczebel rozgrywkowy.

