Polacy opanowali Berlin! Biało-czerwone ulice i głośnie śpiewy w stolicy Niemiec. Zobacz!

Kibice na meczu Polska - Austria w Berlinie

Berlin już w czwartek stał się biało-czerwony. Polacy mieszkający na co dzień w Niemczech oraz ci, którzy przyjechali specjalnie na mecz Polska - Austria od godzin popołudniowych "przejmowali" puby i place w centrum miasta. Byli widoczni w okolicach Stadionu Olimpijskiego oraz Bramy Brandenburskiej, przy której zorganizowana jest strefa kibica . Wybrali się także pod hotel, gdzie spali reprezentanci Polski.

Reprezentacja Polski w piątek zagra bardzo ważny mecz na Euro 2024 z Austrią. W czwartek wieczorem setka kibiców Biało-Czerwonych urządziła sobie imprezę przed hotelem kadry narodowej. Do zabawy…

Druga połowa zupełnie nie wyszła Biało-Czerwonym i miało to swoje odzwierciedlenie na trybunach. Trafienie Christopha Baumgartnera uciszyło polskich fanów, a kiedy Marko Arnautović wykorzystał rzut karny po faulu Wojciecha Szczęsnego na Marcelu Sabitzerze, pierwsi polscy kibice zaczęli opuszczać trybuny Olympiastadion.

W trakcie meczu bardziej zorganizowany doping prowadzili nasi rywale, ale pojedyncze zrywy sympatyków podopiecznych Probierza bez większego problemu przekrzykiwały Austriaków. Nasi kibice przejęli inicjatywę w 30 min, po wyrównującym trafieniu Krzysztofa Piątka i do przerwy już jej nie oddali.

Inni zostali do ostatniego gwizdka, a nawet jeszcze chwilę, by mimo wszystko podziękować naszym piłkarzom. Nie zmienia to faktu, że mury stadiony opuszczał biało-czerwony tłum, który w zdecydowanej większości miał zwieszone głowy.

Zobacz galerię polskich kibiców na meczu z Austrią: