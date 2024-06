Polska - Austria: Polacy muszą zdobyć Berlin! Zmiany w składzie na mecz z Austrią. Nasze Studio Euro Gol24

Biało-Czerwoni są już w Berlinie. W piątek o godz. 18 piłkarze Michała Probierza zmierzą się z Austrią. Kluczowa informacja jest jedna: Robert Lewandowski wraca do wyjściowego składu. Zresztą nie tylko on.

Polska - Austria. Powrót Roberta Lewandowskiego

Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor? Niestety, ale często właśnie tak wyglądała nasza historia na wielkich turniejach. O to, by tym razem tak nie było, polscy piłkarze powalczą w stolicy Niemiec. Trudno oczekiwać, że nasza reprezentacja będzie wygrywała mecze z Holandią czy Francją. Austria - choć ma najlepszą drużynę w XXI wieku - jest w naszym zasięgu, a turniej układa się tak, że trzy punkty niemal na pewno dadzą wyjście z grupy. Jeśli mamy trzymać się jakiejś logiki, to tych punktów musimy poszukać na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Jedno jest pewne: Berlin będzie biało-czerwony. Z oczywistych względów nie ma innej możliwości, ale podpytując służby porządkowe, można usłyszeć, że te przygotowują się na przewagę fanów z Polski. Po pierwsze: lokalna Polonia. Po drugie: odległość od granicy. Tabuny aut z Górnego i Dolnego Śląska, Wielkopolski, Zachodniopomorskiego, ale też z innych części naszego kraju będą dziś od rana przekraczać granicę tylko po to, by być świadkami meczu Polska - Austria.

Kibiców zawsze najbardziej elektryzuje skład. Kto zagra, kogo wykluczą kontuzje, na kogo postawi selekcjoner? Rozmawiając za kulisami czy to z samymi piłkarzami, czy innymi członkami sztabu, praktycznie nie da się wywnioskować, jaka jedenastka rozpocznie starcie z Austriakami. Pewne jest jedno: Robert Lewandowski wraca i to najpewniej od razu do podstawowego składu. Do końca waży się, kto zagra u jego boku, bo na treningach sprawdzany był zarówno wariant z osamotnionym „Lewym” na szpicy (wówczas na „dziesiątkach” Kacper Urbański i Sebastian Szymański), jak i w ustawieniu z Adamem Buksą oraz z Krzysztofem Piątkiem.

Niektórzy twierdzą, że Buksa i Lewandowski to charakterologicznie zbyt podobni piłkarze, by grać razem w ataku, ale trzeba pamiętać, że to właśnie Buksa strzelił jedyną jak do tej pory bramkę dla Polski na Euro 2024. Były reprezentant Polski i ekspert od Bundesligi Artur Wichniarek uważa, że duet Buksa - Lewandowski bardzo dobrze gra tyłem do bramki, co przy słabo dysponowanej linii obrony Austrii może być kluczowe.

Mając na uwadze intensywność gry Austrii, spodziewane są jeszcze dwie inne zmiany. Na środku obrony Bartosza Salamona zastąpić może zdecydowanie szybszy Paweł Dawidowicz, lecz trzeba brać poprawkę na to, że ten drugi odbył ledwie dwa pełne treningi z drużyną po wyleczeniu kontuzji. Z kolei w środku pola - zamiast nieco wolniejszego i nieprzyzwyczajonego do tak dużej intensywności Tarasa Romanczuka - powinien wyjść Bartosz Slisz.

Co ważne: Piotr Zieliński jest w 100 proc. zdrowy i nic nie stoi na przeszkodzie, by mógł zagrać od początku. Wraz z kolegami wsiadł do pociągu, który ruszył w czwartek z Hanoweru w stronę Berlina. Biało-Czerwoni za namową organizatora skorzystali właśnie z tego środka lokomocji.

Zmiany szykują się także w składzie reprezentacji Austrii. Zdaniem niemieckiego "kickera" Ralf Rangnick jest niezadowolony z tego, jak zaprezentował się wypożyczony w ostatnim sezonie z Leeds United do Borussii Mönchengladbach środkowy obrońca Maximilian Wöber i wcale nie chodzi tylko o gola samobójczego z Francją. Zastąpić ma go doświadczony stoper Feyenoordu Rotterdam: Gernot Trauner.

Zmiana szykowana jest także w pomocy. Gracze środka pola mają zagrać w nieco innej konfiguracji. Konrad Laimer i Nicolas Seiwald mają operować za plecami Marcela Sabitzera, Christoph Baumgartner powędruje na lewe skrzydło, a na prawym zrobi się miejsce dla Patricka Wimmera. Wówczas na ławce wyląduje Florian Grillitsch.

Mecz Polska - Austria rozpocznie się o godz. 18 i będzie można oglądać go na antenie TVP 1 i TVP Sport.