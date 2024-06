Polska odpadła z Euro 2024. Kiedy Biało-Czerwoni zagrają kolejne mecze? Dokładny terminarz Ligi Narodów

Terminarz Ligi Narodów w 2024 roku

W ramach przygotowań do turnieju rozegrali na początku czerwca w Warszawie dwa towarzyskie mecze z innymi uczestnikami Euro 2024 - pokonali Ukrainę 3:1 i Turcję 2:1. Występ w Niemczech okazał się nieudany. Po porażkach z Holandią 1:2 i z Austrią 1:3 piłkarze Probierza - jako pierwsi w całym turnieju - stracili szansę wyjścia z grupy. Na koniec, w meczu o honor, pokazali jednak charakter i zremisowali z wicemistrzem świata Francją 1:1. Probierz już przed spotkaniem z "Trójkolorowymi" zapowiadał, że ten mecz będzie również etapem przygotowań do Ligi Narodów i eliminacji mistrzostw świata.

Jesienią Polacy wystąpią w sześciu spotkaniach grupy A1 Ligi Narodów. Udział w najwyższej dywizji rozpoczną od wyjazdowej potyczki ze Szkocją 5 września, a trzy później - również na boisku rywala - zagrają z Chorwacją. Obie te drużyny również w Euro 2024 odpadły w pierwszej fazie. W tej grupie wystąpi też Portugalia, a rywalizacja zakończy się 18 listopada. Wówczas biało-czerwoni podejmą Szkotów.

Zwycięzcy i wicemistrzowie grup najwyższej dywizji wezmą udział w ćwierćfinałach (20-25 marca 2025). Lepsi z tych dwumeczów zakwalifikują się do turnieju Final Four. Natomiast zespoły z ostatnich miejsc w grupach dywizji A spadną bezpośrednio do dywizji B, a drużyny z trzecich lokat w grupach dywizji A zagrają baraże z wicemistrzami grup dywizji B. Niewykluczone, że jesienią 2024 odbędzie się jeszcze towarzyski mecz reprezentacji, gdy oficjalnie z kadrą pożegna się Kamil Grosicki. Selekcjoner przyznał we wtorek w Dortmundzie, że jest taki plan, ale na razie nie ma żadnych szczegółów dotyczących daty i rywala. Na grudzień - jeszcze nie podano konkretnego terminu - zaplanowano losowanie grup eliminacji mistrzostw świata 2026. Rywalizacja o przepustki na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się w strefie europejskiej w marcu 2025. (PAP)