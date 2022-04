Polska poznała grupowych rywali na MŚ 2022. Messi kontra Lewandowski

Najpierw zagramy z Meksykiem (22 listopada), potem Arabią Saudyjską (26 listopada), a na koniec fazy grupowej z Argentyną (30 listopada).

- No i po losowaniu! Na mistrzostwach świata zagramy z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. To bardzo ciekawa grupa! Zachowujemy pokorę, ale nikogo się nie boimy. Do Kataru polecimy bez kompleksów i gotowi do walki. Bądźcie z nami! - pisze prezes PZPN, Cezary Kulesza. - Easy (czyt. łatwo) - twierdzi z kolei Zbigniew Boniek.

Grupy MŚ 2022 w Katarze: