"Polski Messi" nie dostanie nowego kontraktu od Liverpoolu. 20-letni pomocnik latem będzie dostępny za darmo

Mateusz Musiałowski odejdzie z Liverpoolu

Mateusz Musiałowski trafił do młodzieżowej drużyny Liverpoolu w 2020 roku , ale przez cztery lata nie zdołał na stałe przebić się do pierwszego składu drużyny Jürgena Kloppa . W 2023 roku sporo pisało się o wypożyczeniu pomocnika do Ekstraklasy, ale ostatecznie został na Wyspach. Jak długo Musiałowski będzie grać w akademii? Harvey Elliott, który także urodził się w 2003 roku ma na swoim koncie już kilkadziesiąt występów w Premier League. Najwyższy czas, aby 20-latek zaczął przebijać się do seniorskiej drużyny.

Musiałowski na swoim koncie ma tylko jedno spotkanie w seniorskim zespole Liverpoolu. Pomocnik zagrał 16 minut w meczu Ligi Europy ze Spartą Praga w połowie marca tego roku. Angielski zespół wygrywał bardzo wysoko, dlatego kwestia awansu była już przesądzona. Musiałowski od dawna nazywany jest "Polskim Messim" gdyż jego technika jest nienaganna. Do argentyńskiego piłkarza jednak mu trochę brakuje, dlatego idealnym rozwiązaniem byłoby dołączenie do słabszego zespołu i złapanie dobrej formy.

Brytyjski dziennikarz Jack Lusby twierdzi, że niedługo Musiałowski będzie miał do tego dobrą okazję, gdyż Liverpool nie planuje przedłużać z nim kontraktu, który obowiązuje do końca czerwca tego roku. 20-letni pomocnik mógłby spróbować pójść podobną drogą, jaką wybrać Oliwier Zych, czyli młody bramkarz wypożyczony z Aston Villi do Puszczy Niepołomice. Golkiper postanowił zrobić jeden krok wstecz, aby następnie pójść dwa do przodu. Musiałowski w takim wieku potrzebuje jak najwięcej minut, a to mogłaby mu zagwarantować Ekstraklasa. Portal "Meczyki" przypomina, że "Polski Messi" miał już propozycje z Polski oraz Austrii.