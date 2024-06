Ponad 1600 zespołów walczyło o grę na PGE Narodowym. Znamy drużyny Finału Ogólnopolskiego Pucharu Tymbarku!

– Ruch i sport są ważnymi elementami dzieciństwa, bo to inwestycja w zdrowie i kształtowanie charakteru. Dla najlepszych to też możliwość uczynienia pierwszego kroku, by kiedyś zagrać w reprezentacji Polski, a historia Pucharu Tymbarku pokazuje, że to bardzo realne. To projekt, który niesie pozytywne efekty społeczne oraz sportowe, dlatego jako Tymbark już od 18 lat jesteśmy generalnym sponsorem rozgrywek. Życzę wszystkim uczestnikom XXIV edycji Pucharu Tymbarku, by udział w turnieju był fantastyczną przygodą, która jeszcze bardziej rozwinie piłkarską pasję – powiedział Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex, do której należy marka Tymbark.