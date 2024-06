Poprawia się stan kadrowy reprezentacji Polski. Świderski i Romanczuk trenują na pełnych obrotach

- Jest postęp, jeśli chodzi o Roberta. Sztab medyczny robi wszystko, by postawić go na nogi. Karol Świderski dzisiaj normalnie wchodzi w trening. Paweł Dawidowicz jeszcze ma indywidualnie zajęcia, ale też powoli dochodzi do siebie. Obyśmy w najbliższym czasie mieli ich wszystkich do dyspozycji - powiedział Michał Probierz.