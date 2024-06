Porównanie składów Polski i Austrii przed meczem 2. kolejki Euro 2024 grupy D. Linia pomocy naszych rywali robi wrażenie

Porównanie składów Polski i Austrii przed meczem na Euro 2024

Polska i Austria przed piątkowym meczem w Berlinie są w tym samym położeniu. Obie reprezentacje przegrały swoje pierwsze spotkania na Euro. Biało-Czerwoni polegli po dobrej grze z Holandią (1:2) w Hamburgu, piłkarze Ralfa Rangnicka nieznacznie z Francją po trafieniu samobójczym Maximiliana Wobera. Dla obydwu drużyn będzie to mecz o wszystko.

W składzie Austriaków znajduje się sporo piłkarzy grających w Bundeslidze. Na poziomie klubów z najwyższej klasy rozgrywkowej ich piłkarze stanowią w większości o sile najlepszych drużyn. Marcel Sabitzer bryluje w Borussii Dortmund, Konrad Laimer to ważne ogniwo Bayernu Monachium, a Christoph Baumgartner rządzi w środku pola RB Lipsk.

Do składu reprezentacji Polski wróci Robert Lewandowski, którego z rywalizacji przeciwko Holandii wykluczył uraz - informował Tomasz Włodarczyk. Paweł Dawidowicz również wrócił na pełnych obrotach do treningów z drużyną. Do tego w środku pola z meczu na mecz rozkręca się młodziutki Kacper Urbański. 19-latek zadebiutował na Euro w niedzielnym spotkaniu w Hamburgu.

Zapadła decyzja w sprawie Lewandowskiego

Początek meczu Polska - Austria w piątek o godzinie 18:00. Zapraszamy na relację tekstową na żywo w GOL24!

Przebój Agnieszki Chylińskiej w kadrze przed meczem Polska - Austria