Porównanie składów przed meczem Francja - Polska. PRZEPAŚĆ! Biało-Czerwoni mają jakiekolwiek szanse?

Porównanie składów Francji i Polski przed meczem Euro 2024

Reprezentacja Polski na Euro 2024 dostała się jako jedna z ostatnich drużyn, a odpada jako pierwsza. Po dwóch meczach grupy D Polska nie zdobyła choćby punkty - co jest najgorszym wynikiem ze wszystkich reprezentacji, które uczestniczą w najważniejszej imprezie Starego Kontynentu. Do niedzieli Węgry miały taką samą liczbę punktów, co bratankowie z kraju znad Wisły.

W ostatniej kolejce po dramatycznych okolicznościach zdołali jednak pokonać rzutem na taśmę reprezentację Szkocji.

Pierwszy mecz z Holandią mógł rozbudzić wyobraźnie kibiców. Podopieczni selekcjonera Michała Probierza zaprezentowali solidny futbol, a zwieńczenie takiego stanu rzeczy była zdobyta bramka już na początku rywalizacji. Adam Buksa po dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego uszczęśliwił setki tysięcy kibiców dopingów ze stadionu w Hamburgu, przed telewizorami czy w strefach kibica.