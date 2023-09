Prezes Rakowa Częstochowa Piotr Obidziński powiedział, jaki jest cel "Medalików" na ten sezon. To gra w europejskich pucharach na wiosnę

Raków Częstochowa pierwszy raz gra w europucharach

Raków w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przegrał z FC Kopenhagą i nie zakwalifikował się do najważniejszych piłkarskich rozgrywek na świecie. "Medaliki" spadły do Ligi Europy, co nadal jest wielkim sukcesem.

Raków trafił do grupy z Atalantą Bergamo, Sportingiem Lizbona i Sturmem Graz. Pierwszy mecz podopieczni Dawida Szwargi przegrali z włoskim zespołem (0:2). 5 października polski zespół zmierzy się z Austriakami, natomiast 26 października z portugalską drużyną.

Piotr Obidziński, czyli prezes Rakowa w rozmowie z TVP Sport powiedział, co uważałby za sukces "Medalików" w obecnym sezonie. Działacz marzy o tym, żeby klub z Częstochowy nadal grał na wiosnę w europejskich pucharach. Co to oznacza? Raków musi zająć 1. lub 2. miejsce w fazie grupowej Ligi Europy, aby pozostać w tych rozgrywkach. 3. miejsce gwarantuje "spadek" do Ligi Konferencji. To także nie byłby zły scenariusz dla mistrza Polski.