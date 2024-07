Przedstawiono budżet Legii Warszawa na nowy sezon. Druga największa kwota w historii. Media: Tyle trafi do klubowej kasy! Jakub Jabłoński

Legia Warszawa ustaliła budżet na nowy sezon. Jak ujawnił tygodnik "Piłka Nożna", a konkretnie dziennikarz Paweł Gołaszewski, który jest blisko związany ze stołecznym klubem przekazał, że w kasie klubowej znajdzie się dokładnie 180 milionów złotych na sezon 2024/25. Co ciekawe, to drugi najlepszy wynik w historii drużyny. Wcześniej więcej Legia zainkasowała tylko po awansie do elitarnej Ligi Mistrzów. Przedstawiamy plany stołecznego klubu w ramach przygotowań do sezonu!