Padło też pytanie o postrzeganie przez zawodników Michała Probierza, który emanuje spokojem i stara się "zarazić" tym swoich podopiecznych. Podczas wielkiego turnieju bardzo ważnym jest, by panować nad emocjami.

- Trener się nie zmienia. Cały czas jest tak samo, nie ma żadnego stresu. Więc nie ma różnicy czy to jest pierwszy, drugi mecz. Trener ciągle zachowuje się tak samo - zaznaczył Przemysław Frankowski - - Widać, że trener i prezes biorą te wywiady na siebie, żebyśmy my mieli tego mniej. Żebyśmy się skupili na tym co najważniejsze, czyli boisko. Chyba też o to tu chodzi, bo wiadomo, presja jest. To są mistrzostwa Europy, reprezentujesz swój kraj. Można się stresować tym wszystkim, Aczkolwiek trzeba zamienić to w pozytyw, trzeba cieszyć się tą chwilą gdzie jesteśmy i to jest coś fajnego, że reprezentujesz swój kraj - dodał.