"Przepraszam". Mariusz Rumak zabrał głos po wtopie Lecha Poznań z Ruchem Chorzów. Mistrzostwo? Musiałby się stać armagedon Jacek Czaplewski

Mariusz Rumak o meczu Ruch - Lech Lech TV

Mariusz Rumak zdobył się na przeprosiny. Po porażce z Ruchem Chorzów (1:2) trener Lecha Poznań przeprosił kibiców za to, że zespół zawiódł ich oczekiwania. Wynik na Stadionie Śląskim praktycznie zamyka Kolejorzowi drogę do zdobycia mistrzostwa Polski. Jeśli w sobotę w Mielcu wygra Jagiellonia Białystok to jej przewaga na trzy kolejki przed końcem wzrośnie do siedmiu punktów. - Matematycznie jeszcze nie straciliśmy szans, ale jak ktoś jest realistą to wie, że z przodu musiałby się stać armagedon - przyznał Rumak.