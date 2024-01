Puchar Azji. Australia z pewnym zwycięstwem. Dwa bezbramkowe remisy. Raport z drugiego dnia turnieju

Puchar Azji. Australia z gładkim zwycięstwem na początek turnieju

Obecnie reprezentacja Australii wydaje się nie być tak mocna jak w przeszłości, mimo to jest zdecydowanym faworytem grupy B i jednym z kandydatów do zdobycia medalu. W pierwszym swoim meczu na turnieju zagrała z Indiami, dla których każdy zdobyty punkt będzie sukcesem.

Po przerwie "Kangury" już były skuteczniejsze. Po fatalnej interwencji bramkarza, do futbolówki dopadł Jackson Irvine i delikatnym uderzeniem otworzył wynik meczu na Ahmad bin Ali Stadium. Sytuacja Australii mogła się skomplikować w 69. minucie, kiedy Keanu Baccus pod naciskiem rywala prawie wpakował piłkę do własnej bramki, ale nieudane podanie do własnego bramkarza nie zakończyło się golem. Wynik meczu cztery minuty później ustalił 21-letni Jordan Bos wykańczając fantastyczny rajd Riley McGree. Zespół z Oceanii mógł wygrać to spotkanie wyżej, ale w końcówce kilkoma skutecznymi interwencjami popisał się bramkarz Indusów - Gurpreet Singh Sandhu.