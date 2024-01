Puchar Azji. Australia zanotowała drugie zwycięstwo w turnieju. Uzbekistan rozbił Indie 3:0. ZEA niespodziewanie zremisowało z Palestyną

Puchar Azji. Syria - Australia 0:1 (Grupa B)

Jednak po zmianie stron to właśnie Jackson Irvine zdobył jedyną bramkę tego meczu. Gracz Sankt Pauli wykorzystał zamieszanie w polu karnym rywali i sytuacyjnym uderzeniem dał zwycięstwo "Kangurom". W drugiej połowie prezent Syryjczykom mógł dać bramkarz Australii, który o mało nie wpakował piłki do własnej bramki, ale w ostatniej chwili złapał futbolówkę tuż przed linią bramkową.

Syryjczycy sensacyjnie w 5. minucie mogli wyjść na prowadzenie, ale Pablo David Sabbag Daccarett trafił tylko w słupek. W pierwszej połowie dwie szanse po stałych fragmentach gry miał Jackson Irvine, ale Australijczyk nie potrafił wpakować piłki do bramki przeciwników.

Puchar Azji. Indie - Uzbekistan 0:3 (Grupa B)

W drugim meczu tej grupy Uzbekistan zmierzył się z Indiami. Pierwsza bramka padła już w 4. minucie za sprawą precyzyjnego strzału głową Abbosbeka Fayzullaewa. Ataki Uzbeków nie słabły, a w 18. minucie było już 2:0. Tym razem po akcji lewą stroną boiska i wrzutce w pole karne, jeden z indyjskich obrońców przy próbie interwencji, trafił piłką w słupek własnej bramki. Do futbolówki dopadł Igor Sergeyew i podwyższył wynik.

Trzecia bramka dla Uzbekistanu padła w samej końcówce pierwszej połowy. Tym razem na listę strzelców wpisał się Sherzod Nasrullaew , na raty pakując piłkę do bramki przeciwników. W drugiej odsłonie meczu Uzbecy zdecydowanie spuścili z tonu, co dało szanse rywalom na stworzenie kilku sytuacji. Jednak żadnej nie potrafili wykorzystać. Po przerwie dwukrotnie świetnie interweniował bramkarz Uzbekistanu, a raz piłka trafiła w słupek.

Puchar Azji. Palestyna - Zjednoczone Emiraty Arabskie 1:1 (Grupa C)

We wieczornym meczu Zjednoczone Emiraty Arabskie miały odnieść spokojne zwycięstwo nad Palestyną. Rozpoczęły to spotkanie planowo, bo w 23. minucie Sultan Adil dał prowadzenie Emiratom. Jednak niecały kwadrans później Khalifa Al Hammadi został ukarany czerwoną kartką , a Palestyna dostała rzut karny. "Jedenastki" nie wykorzystał T amer Seyam .

Po zmianie stron szczęście dla Palestyńczyków się uśmiechnęło po tym jak Bader Naser skierował piłkę do własnej bramki. Uderzenie wyglądało tak, jakby strzelał do właściwej bramki. Do końca wynik nie uległ już zmianie i Palestyna urwała faworytom jeden punkt.