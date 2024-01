Puchar Hiszpanii. Real Madryt pewnie wygrał z czwartoligową Arandiną. Debiut zaliczył Arda Guler

Puchar Hiszpanii. Arda Gulen bliski zdobycia bramki w debiucie

Real Madryt był absolutnym faworytem meczu z czwartoligowcem. Jednak w pierwszej połowie mino wielu prób, nie potrafił trafić do bramki przeciwnika. Najbardziej aktywny był Joselu, który raz po raz był z piłką w polu karnym przeciwnika. Jednak po raz kolejny Hiszpan nie potrafił wykorzystać nadarzających się okazji.

Puchar Hiszpanii. Real Madryt podkręcił tempo i wygrał z czwartoligowcem

Do przerwy kibice Aranda de Duero nie zobaczyli bramek. Po zmianie stron piłkarze Realu wzięli się mocniej do pracy, czego efekty przyszły już w 53. minucie. Brahim Diaz został sfaulowany w polu karnym czwartoligowca i arbiter nie miał wyboru, musiał wskazać na "wapno". Rzut karny na bramkę pewnym strzałem zamienił Joselu .

Zaledwie minutę później "Królewscy" podwyższyli prowadzenie. Brahim Diaz tym razem popędził na bramkę rywali, na moment stracił piłkę, ale gdy ta wróciła do niego, mocnym strzałem pokonał bramkarza Arandiny.

W końcówce Real zdobył trzecią bramkę. Po kombinacyjnej akcji do siatki przeciwników trafił także Rodrygo. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. Szybki kontratak poskutkował mocnym wstrzeleniem w pole bramkowe "Królewskich", gdzie Kepa Arrizabalaga nabił Nacho Fernandeza i piłka wpadła do bramki Realu.