Puchar Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej rozbite 0:4. Ghana z dwoma punktami może pożegnać turniej. Rewelacją "Niebieskie Rekiny"

Puchar Narodów Afryki. Gwinea Równikowa - Wybrzeże Kości Słoniowej 4:0 (Grupa A)

Cóż to był za dzień w na "Czarnym Lądzie". Wybrzeże Kości Słoniowej meczem z Gwineą Równikową miało przypieczętować awans, jednak poniosło sensacyjną klęskę. "Narodowy Grzmot" niespodziewanie objął prowadzenie pod koniec pierwszej połowy. Po przerwie dołożył jeszcze trzy gole, czym doprowadził do łez kibiców "Słoni" . Dwie ostatnie bramki były konsekwencją postawienia przez gospodarzy wszystkiego na jedną kartę dwa kontrataki były jak nokautujące ciosy.

Puchar Narodów Afryki. Gwinea Bissua - Nigeria 0:1 (Grupa A)

Puchar Narodów Afryki. Wyspy Zielonego Przylądka - Egipt 2:2 (Grupa B)

Po zmianie stron Egipt wziął się do pracy i już w 50. minucie "Trezeguet" strzałem lewą nogą doprowadził do wyrównania. Przewaga "Faraonów" rosła z każdą minutą, ale nie potrafili zdobyć drugiej bramki. W końcu udało się to w doliczonym czasie gry. W 93. minucie Mostafa Mohamed wprawił w ekstazę kibiców swojej reprezentacji.

Jednak to wcale nie był koniec emocji. Sędzia doliczył 6 minut, ale z racji na bramkę, ten czas się przedłuży. Wreszcie w 99. minucie po rzucie rożnym Bryan Teixeira wyrównał, co z nieba, niemal do piekła spuściło Egipcjan. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2, co dla "Faraonów" jest trzecim takim samym wynikiem w grupie. Rewelacyjne Wyspy Zielonego Przylądka zagrają wraz z Egiptem zagrają w 1/8 finałów.