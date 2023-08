Puszcza Niepołomice straciła Kewina Komara po ataku kiboli. Do beniaminka znów przyjdzie Gabriel Kobylak z Legii Warszawa?

Puszcza Niepołomice: Kewin Komar wypadnie do końca roku?

Dla Puszczy strata Komara to ogromny cios . Zdolny bramkarz nie tylko regularnie wypełniał obowiązkowy limit gry zawodników młodzieżowców, ale jeszcze właściwie za każdym razem zostawił po sobie dobre wrażenie. Błysnął już na inaugurację w przegranym spotkaniu z Widzewem Łódź. Jedyne czyste konto zachował natomiast przeciw Stali Mielec, w historycznym, bo pierwszym wygranym meczu drużyny z Niepołomic na poziomie ekstraklasy.

PKO Ekstraklasa. Przykre informacje dotarły do nas w poniedziałkowy poranek. Według informacji WP SportoweFakty (prawdopodobnie) kibole Wisły Kraków mieli pobić Kewina Komara - bramkarza Puszczy…

Puszcza Niepołomice: Gabriel Kobylak za Kewina Komara?

Puszcza nie planowała kolejnych transferów, ale w przededniu zamknięcia letniego okienka jest zmuszona do znalezienia zastępcy dla Komara. W obecnej kadrze jedyne alternatywy stanowią bowiem Kacper Piechota (rocznik 2005) oraz Krzysztof Wróblewski (rocznik 2002), czyi bramkarze bez doświadczenia na tym poziomie.

Póki co Puszcza zainteresowała się Gabrielem Kobylakiem. To dwa lata starszy bramkarz od Komara. Po powrocie z wypożyczenia do Radomiaka Radom jedyne dwa występy zaliczył w rezerwach Legii Warszawa. W weekend zaliczył czyste konto przeciw Concordii Elbląg (5:0).

Dla Kobylaka byłby to drugi angaż w Puszczy. Grał dla niej w 1 lidze od sierpnia 2020 roku do maja 2022. Co istotne, nadal posiada status młodzieżowca (rocznik 2002).