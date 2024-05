Radomiak Radom chce przypieczętować utrzymanie. Naprzeciw stanie trudny rywal

Zieloni na spotkanie do Wrocławia mieli jechać w komfortowej sytuacji, z zapewnionym utrzymaniem. Poniedziałkowa porażka u siebie 0:2 z Ruchem Chorzów sprawiła, że nie mogą być jeszcze na sto procent pewni ligowego bytu i dlatego konieczna jest wyjątkowa mobilizacja. Trener Kędziorek stwierdził, że mecz ze Śląskiem dla jego zespołu to wyjątkowe wyzwanie.

- Zagramy z zespołem, który walczy o mistrzostwo Polski. Będzie pełny stadion. Wiadomo, jaka jest sytuacja w tabeli. To Śląsk jest faworytem, to Śląsk jeśli chce być mistrzem musi wygrać. Dobrze jednak wiemy, że taka presja nie ułatwia grania, a czasami wręcz paraliżuje. Oczywiście aż tak bardzo na to nie liczę. My jedziemy tam ze swoim planem, chcemy postawić kropkę nad "i" oraz zamknąć temat naszego utrzymania - zadeklarował szkoleniowiec.