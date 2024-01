Radomiak Radom przeprowadził pierwszy zimowy transfer. Skrzydłowy z przeszłością w Ligue 1. Kiedyś kosztował trzy miliony euro

Radomiak Radom pozyskał skrzydłowego

Vagner Dias to 28-letni zawodnik Republiki Zielonego Przylądka, który trafił Ekstraklasy. Radomiak Radom oficjalnie poinformował, że pozyskał nowego skrzydłowego.

- 27-letni skrzydłowy Vagner Dias został nowym piłkarzem Radomiaka! 10-krotny reprezentant Republiki Zielonego Przylądka podpisał z naszym Klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Dias ostatnio był bez klubu. Do 2 września 2023 reprezentował barwy Metz, które gra w Ligue 1. "Kasztanowi" nie byli w stanie znaleźć dla niego miejsca w składzie, dlatego zawodnik zaliczył kilka wypożyczeń. Ostatnio grał w lidze belgijskiej. W 2020 roku Saint-Étienne, czyli inny francuski zespół sprzedał go do Metz za 3 mln euro. Jego obecna wartość rynkowa według portalu Transfermarkt to 600 tys. euro.

Dias to pierwszy nowy zawodnik pozyskany przez Radomiaka w tym oknie transferowym. Wcześniej z wypożyczeń do innych klubów powróciło czterech piłkarzy: bramkarz Filip Majchrowicz (ostatnio szwedzki IK Sirius), Michał Jerke (Pilica Białobrzegi), Pedro Justiniano (rumuński Petrolul Ploeszti) i Dominik Sokół (słowacki Tatran Preszów). (PAP, oprac. własne)