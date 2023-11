Radomiak Radom - Śląsk Wrocław ONLINE. Ostatni mecz trenera "Zielonych"? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Radomiak Radom - Śląsk Wrocław ONLINE

Śląsk Wrocław po 15 kolejkach ma 33 punkty i jest liderem PKO Ekstraklasy. WKS to największa rewelacja rundy jesiennej. Przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu ekipa Jacka Magiery musiała walczyć o utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Teraz to Śląsk rozdaje karty. Wszystkie kluby z czołówki - Lech, Legia, Raków, Jagiellonia, Pogoń - w tej kolejce zaliczyły wpadki, dlatego to idealna okazja, żeby umocnić się na 1. miejscu.

Jacek Magiera, trener Śląska: - Nie uważam, że ten mecz jest rewanżem za ostatnie spotkanie z Radomiakiem. To będzie inny mecz. To była inna drużyna, jesteśmy teraz w innym miejscu. Wtedy przegraliśmy. Kolejne okoliczności i to jak komunikowaliśmy z zespołem wyszły na dobre. Najważniejsze jest to, co dzisiaj. Żyję tym, co tu i teraz. Chcemy zdobyć punkty w Radomiu i to nasz cel na ten mecz. Po to tam jedziemy.