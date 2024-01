Radosław Majecki czekał dwa lata na kolejny występ w barwach AS Monaco. Golkiper dostał szansę w Pucharze Francji

Radosław Majecki wiecznym rezerwowym

Radosław Majecki w barwach Legii Warszawa zapowiadał się na świetnego bramkarza. Polak radził sobie tak dobrze w Ekstraklasie, że przykuł uwagę zagranicznych klubów. Po zdolnego golkipera zgłosiło się AS Monaco, które zaoferowało 7 mln euro. Majecki nie przeszedł od razu do francuskiego klubu, gdyż "Wojskowi" skorzystali z wypożyczenia powrotnego. 30 czerwca 2020 golkiper został wrócił z wypożyczenia do Monaco.

Przez dwa lata Majecki praktycznie nie grał. Zaliczył tylko 11 występów, ale tylko jeden w Ligue 1. Czerwono-Biali nie chcieli marnować potencjału swojego młodego gracza, dlatego wysłali go na kolejne wypożyczenie. Tym razem do Cercle Brügge (Belgia), gdzie zagrał 34 mecze.

Niestety po powrocie z wypożyczenia jego sytuacja się nie zmieniła. Majecki nadal jest tylko rezerwowym i nie ma żadnych szans na grę w lidze. Trener Adi Hütter dał Polakowi szansę w meczu z RC Lens w Pucharze Francji, który odbył się 7 stycznia. To oznacza, że Majecki na występ w AS Monaco czekał ponad dwa lata. Jego ostatni oficjalny mecz miał miejsce 2 stycznia 2022 roku. Monaco zmierzyło się z QRM także w Pucharze Francji.