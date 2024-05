Rafał Górak, trener GKS-u Katowice po awansie do PKO Ekstraklasy: Najbardziej czekam na... pierwszy mecz OPRAC.: Jakub Jabłoński

Trener GieKSy po awansie do PKO Ekstraklasie. "Najbardziej czekam na pierwszy mecz" PAP/Jarek Praszkiewicz

- Najbardziej czekam na… pierwszy mecz w ekstraklasie. Obojętnie gdzie i z kim. To wielka radość – powiedział trener piłkarzy GKS Katowice Rafał Górak. Jego drużyna po 19 latach awansowała do elity. Górak zostanie w klubie, premia za awans dla zespołu wynosi 2 mln złotych. Teraz za pewne będzie chciał chwilę poświętować, a potem odpowiednio przygotować swoją drużynę do nowego wyzwania. Ekstraklasa ponownie w Katowicach!