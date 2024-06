Raków Częstochowa cały czas szuka napastnika. Chce Kaya Tejana, który spadł z ŁKS-em Łódź z Ekstraklasy

Raków Częstochowa poluje na napastnika ŁKS-u

Po bardzo rozczarowującym sezonie, Raków Częstochowa przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Do zespołu wrócił Marek Papszun, co oznacza, że 49-latek ponownie będzie odpowiedzialny za sprawy transferowe. Trener ten przez ostatnie lata stał się znany z preferencji do napastników, którzy są wysocy i świetnie radzą sobie w powietrzu. Doskonałym przykładem jest Vladislavs Gutkovskis, który, mimo że nie zdobywał wielu bramek, był niezwykle wartościowy w walce o piłkę. Kilka tygodni temu było głośno o tym, że Raków złożył ofertę za Patryka Makucha z Cracovii. Temat jednak ucichł.

Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" informuje, że Raków Częstochowa intensyfikuje starania o napastnika ŁKS-u Łódź - Kaya Tejana. Napastnik spadkowicza z Ekstraklasy ze swoim agentem ma negocjować przenosiny do drużyny Marka Papszuna. Kontrakt Holendra jest ważny do 30 czerwca 2025 roku, dlatego "Medaliki" będą musiały zapłacić. Ile? Według doniesień medialnych w umowie Tejana jest klauzula transferowa, która opiewa na 200 tysięcy euro, czyli ponad 850 tysięcy złotych.