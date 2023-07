Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok na żywo w TV i online. Gdzie oglądać mecz Ekstraklasy? TRANSMISJA STREAM LIVE [22.07.2023]

Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok. Gdzie oglądać mecz PKO Ekstraklasy?

Nasz cel to walka o trofeum - zapewnia trener Dawid Szwarga. To on przejął stery po Marku Papszunie. Początki byłego asystenta są w Rakowie obiecujące. Wygrał do zera dwumecz eliminacji Ligi Mistrzów z estońską Florą Tallin (1:0, 3:0), a tylko przez karne przegrał Superpuchar z Legią Warszawa (0:0, 5:6 k.). Jego zespół w trzech meczach nie stracił więc bramki.

Raków nie zamierza odpuszczać meczu z Jagiellonią, ale we wtorek czeka go już znacznie ważniejszy mecz - z Karabachem Agdam. Dlatego na niektórych pozycjach na pewno dojdzie do rotacji - głównie w ofensywie.

Przed Jagiellonią pierwszy mecz o stawkę. W drużynie nie ujrzymy już króla strzelców, czyli Marca Guala, który wybrał ofertę Legii Warszawa. Szansę dostaną następcy, jak choćby debiutujący w Polsce Afimico Pululu.