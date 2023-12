Raków Częstochowa rozłożony na łopatki przez Jagiellonię Białystok. Ozdobą meczu piękny gol Naranjo i asysta Pululu

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa 4:2

Jagiellonia Białystok wyszła na prowadzenie już w 6. minucie. Fantastyczny kontratak Jagiellonii, Jesus Imaz zacentrował w kierunku pustej bramki do Jose Naranjo. Hiszpan zagrał piłkę ręką i arbiter musiał użyć gwizdka i anulować gola. Co się odwlecze, to nie uciecze. Kilka minut później zobaczyliśmy dobre podanie w pole karne Rakowa, tam Stratos Svarnas przejął piłkę, ale zagrał pod nogi rywala. Na bramkę popędził Jose Naranjo i popisał się pięknym strzałem z dystansu. 1:0!

Po przerwie "Jaga" nie zwolniła tempa. Naranjo zagrał w pole karne Rakowa do Afimico Pululu, który ograł rywala i wyłożył piłkę piętą do Nene. Pomocnik z łatwością wpakował piłkę do niemal pustej bramki. Jagiellonia chciała dobić rywala. 25 minut przed końcem meczu Dominik Marczuk popędził prawą stroną boiska, wpadł w pole karne i zagrał do Nene. Portugalczyk mocnym strzałem zdobył gola na 4:1 i zaliczył dublet. W samej końcówce meczu gola dającego nadzieję Rakowowi strzelił Łukasz Zwoliński. Mistrz Polski nie zdołał jednak nawiązać walki.