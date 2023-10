Raków Częstochowa - Sporting Lizbona ONLINE. "Medaliki" walczą o pierwsze punkty. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Europy. Mecz Raków Częstochowa - Sporting Lizbona ONLINE

Raków Częstochowa nie może na razie zaliczyć swojego pierwszego sezonu w fazie grupowej Ligi Europy do udanych. Podopieczni Dawida Szwargi rozpoczęli tę kampanię od dwóch porażek. Najpierw z Atalantą Bergamo na wyjeździe (0:2), a potem "u siebie" na stadionie w Sosnowcu z austriackim Sturmem Graz (0:1). Mistrz Polski po dwóch meczach fazy grupowej ma zero punktów i zero strzelonych bramek.

Trzecie spotkanie może być najcięższe. Sporting to aktualny lider ligi portugalskiej. Na nieszczęście Rakowa, drużyna z Lizbony przyjedzie w najmocniejszym składzie. - Ruben Amorim (trener Sportingu) ma do swojej dyspozycji całą kadrę przed meczem, który zostanie rozegrany na stadionie Zagłębiowskiego Parku Sportowego - napisał we wtorek Mais Futebol.

Raków Częstochowa - Sporting Lizbona na żywo w TV i online. Gdzie oglądać mistrza Polski w Lidze Europy? TRANSMISJA STREAM LIVE [26.10.2023]