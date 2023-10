Raków Częstochowa - Sturm Graz na żywo w TV i online. Gdzie oglądać mistrza Polski w Lidze Europy? TRANSMISJA STREAM LIVE [05.10.2023]

- Sturm Graz to bardzo silna i doświadczona drużyna. Analizowaliśmy grę naszego najbliższego przeciwnika i mam nadzieję, że udało się nam wychwycić jego atuty, które przyjdzie nam zneutralizować, jak też słabsze punkty, które będziemy chcieli wykorzystać. Mamy swój plan na mecz ze Sturmem i teraz od piłkarzy zależy czy uda się nam go zrealizować. Jak zawsze, chcemy walczyć o zwycięstwo i liczymy na duże wsparcie z trybun od naszych kibiców, którzy przyjadą do Sosnowca z Częstochowy - mówił trener mistrzów Polski Dawid Szwarga.