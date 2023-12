Raków Częstochowa ustrzelił Śląsk Wrocław. Sonny Kittel wykorzystał gigantyczny błąd obrońcy. Niemiec musiał to strzelić [WIDEO]

Sonny Kittel czekał na bramkę miesiąc

Mecz Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa to bez wątpienia największy hit 17. kolejki Ekstraklasy. Aktualny lider mierzy się z mistrzem kraju. Pierwsze minuty należały do "Medalików". Goście prowadzili grę, natomiast gospodarze czekali na dogodną okazję do kontry.

Pierwsza bramka w meczu padła w 24. minucie. Sonny Kittel wykorzystał błąd Aleksa Petkowa. Środkowy obrońca chciał przeciąć wrzutkę, ale nie trafił w piłkę, która trafiła do niemieckiego pomocnika. Kittel stanął oko w oko z Leszczyńskim i zamienił stuprocentową sytuację na gola.