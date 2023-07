Raków Częstochowa zagra na własnym stadionie w kolejnej rundzie eliminacji europejskich pucharów

Raków będzie grał na swoim stadionie w kolejnej rundzie eliminacji europejskich pucharów

Zapadał decyzja w sprawie domowego obiektu na mecz kolejnej rundy eliminacji do europejskich pucharów Rakowa Częstochowa. Niezależnie od tego czy "Medaliki" awansują do III rundy el. LM czy będą grać w III rundzie LE, to Raków zagra na własnym obiekcie.

W grze ponoć był stadion Zagłębia Sosnowiec, na którym najpewniej i tak Raków będzie grał w meczach domowych, jeśli Raków awansuje do fazy grupowej któregoś z europejskich pucharów. Stadion "Medalików" nie spełnia bowiem odpowiednich wymogów UEFA.