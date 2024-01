Raków Częstochowa zainteresowany sprowadzeniem gwiazdy Ekstraklasy. Pedro Henrique jest najlepszym strzelcem Radomiaka Radom

Raków Częstochowa zbroi się przed rundą wiosenną

Mijają kolejne miesiące, a Raków Częstochowa nadal nie ma napastnika z prawdziwego zdarzenia. Mistrz Polski potrzebuje snajpera, który w całym sezonie ligowym zagwarantuje kilkanaście bramek. Doskonale wiemy, jaki model "dziewiątki" preferował Marek Papszun - wysoki, dobrze grający w powietrzu i walczący o każdą piłkę. Za Dawida Szwargi musi się to w końcu zmienić. Europejska przygoda w Lidze Europy unaoczniła, że "Medaliki" potrzebują przede wszystkim napastnika, który jest skuteczny.

"Fakt" informuje, że Raków Częstochowa jest zainteresowany sprowadzeniem Pedro Henrique z Radomiaka Radom. Brazylijczyk przyszedł do "Zielonych" latem 2023 roku bez kwoty odstępnego. Transfer okazał się strzałem w "10", gdyż 27-latek na swoim koncie ma już osiem bramek i cztery asysty. Radomiak za swojego gracza może chcieć 500 tys. euro, co dla mistrza Polski nie powinno być dużym problemem. Według informacji Piotra Koźmińskiego zimą Raków chciałby pozyskać trzech graczy w sumie za kwotę około 3 mln euro. Częstochowianie chcieliby sprowadzić stopera, pomocnika "box to box" oraz właśnie napastnika.