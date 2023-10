Raków pokonał Legię dzień po urodzinach trenera. Dawid Szwarga: Mam nadzieję, że to zwycięstwo da nam paliwo do dalszej pracy

Dawid Szwarga o meczu Legia - Raków

W końcówce meczu Szwarga starł się z napastnikiem Legii, który po faulu na Franie Tudoru wpadł na niego i odepchnął, za co nie obejrzał nawet żółtej kartki. - Blaz Kramer odrobinę przesadził, bo Fran Tudor był już poza boiskiem. Kramer był zbyt agresywny i stanęliśmy twarzą w twarz. Potem podaliśmy sobie ręce i wszystko odbyło się z duchem sportu - uważa szkoleniowiec mistrzów Polski.

- To był nasz 21. mecz w sezonie i 11. zestawienie bloku obronnego. Nasza drużyna jest w fazie przeobrażeń i zmian. Nie mamy możliwości treningu, tylko się regenerujemy i analizujemy spotkania. Pierwsza połowa z Legią była jedną z lepszych w tej rundzie. Kreowaliśmy sytuacje, odbierając piłki bardzo wysoko. Legia stwarzała okazje głównie ze stałych fragmentów gry - zaznaczył trener Szwarga na pomeczowej konferencji.

- Mam nadzieję, że to zwycięstwo da nam paliwo do dalszej pracy, aby nasi zawodnicy cały czas się rozwijali. Pierwszy raz w historii Rakowa gramy w fazie grupowej Ligi Europy. Teraz jest przerwa na reprezentację i będziemy mogli odpocząć, podleczyć urazy oraz celebrować to zwycięstwo - zakończył Szwarga.