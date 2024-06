Ralf Rangnick, selekcjoner reprezentacji Austrii przed spotkaniem z Polską: To mecz, który trzeba wygrać

W pierwszej kolejce podopieczni Michała Probierza przegrali w niedzielę w Hamburgu z Holendrami 1:2, zaś Austriacy dzień później ulegli w Duesseldorfie Francuzom 0:1. Dla obu ekip piątkowe spotkanie jest więc tym z kategorii "o wszystko".

- Drużyna, która wygra, będzie miała dobre karty i duże szanse na przejście do następnej fazy, więc jest to mecz, który trzeba wygrać, to dla nas absolutnie jasne - podkreślił Rangnick.