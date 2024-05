Ramowy terminarz Ekstraklasy na sezon 2024/2025. Rusza zaraz po Euro. Pierwsze mecze 19 lipca, koniec 24 lub 25 maja

Terminarz PKO Ekstraklasy - sezon 2024/2024

- Na jesień zaplanowano w ramowym terminarzu 18 kolejek. Po doświadczeniach obecnego sezonu postanowiliśmy skrócić nieco grę w grudniu. Ostatnia pełna kolejka zaplanowana została na 7 grudnia, ewentualne zaległe spotkania będą rozgrywane w weekend 14-15 grudnia w terminie rezerwowym (...) Klubom, grającym w rozgrywkach międzynarodowych, będzie przysługiwać, jak do tej pory prawo do przełożenia dwóch spotkań , Podobnie jak w poprzednich rozgrywkach, wszystkie kolejki będą rozgrywane w weekendy. Dni w środku tygodnia są przeznaczone na puchary międzynarodowe, krajowe, a wiosną jako terminy rezerwowe – tłumaczy dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA, Marcin Stefański.

Inauguracyjna kolejka odbędzie się od 19 do 22 lipca włącznie. Póki co nie są znane dokładne godziny meczów. Możemy spodziewać się utrzymania godzin; zaczniemy najpewniej w piątek o godz. 18:00, zaś skończymy w poniedziałek o 19:00. Jedyna kolejka w ramach Multiligi (wszystkie spotkania jednego dnia o tej samej godzinie) będzie finałową - pod koniec maja przyszłego roku.

W tym roku terminarz dostosowano do zmian jakie zaszły m.in. w przeformatowanej Lidze Mistrzów. Szczegóły dotyczące 1. kolejki poznamy najpóźniej w połowie czerwca, gdy akurat wystartuje Euro 2024. - ­UEFA zabrała jeden termin jesienny, jeden grudniowy oraz dodatkowe dwa styczniowe. Już teraz zakładamy, że sezon rozpoczniemy od meczów drużyn, które reprezentują nas w europejskich pucharach. Zestaw par będzie znany po zakończeniu rozgrywek 1. Ligi i będzie opublikowany najpóźniej do połowy czerwca – wyjaśnia Marcin Stefański.

Co takiego zmienia się w regulaminie Ekstraklasy? Przede wszystkim wprowadzono rekomendację, by nie przeprowadzać treningów na murawie ze złym stanie w okresie jesienno-zimowym. Na wniosek samych klubów zwiększono liczbę członków sztabów szkoleniowych zasiadających przy strefie technicznej - z trzech do pięciu. Gdyby natomiast trzeba było dokończyć mecz w innym terminie, na przykład w innej rundzie, wówczas będą mogli wziąć w nim wszyscy zawodnicy, także nowi - to decyzja podjęta po doświadczeniach ze spotkania Piast - Puszcza.