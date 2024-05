Ramowy terminarz Fortuna 1. Ligi na sezon 2024/25. Rozgrywki zaraz po Euro 2024. Oto szczegółowe informacje

Terminarz Fortuna 1. Ligi - sezon 2024/25

Runda wiosenna wystartuje 14 lutego . Tym samym finał sezonu zaplanowano na 24-25 maja . Nie wszystkie kolejki jednak odbędą się w weekend. W środku tygodnia będziemy oglądać dwie serie gier - w terminie 20-22 sierpnia oraz w terminie 8-10 kwietnia (wtorek, środa, czwartek). Przerwa FIFA zaplanowana jest na 17 do 25 marca - czytamy na stronie 1liga.org .

Inauguracyjna kolejka na zapleczu PKO Ekstraklasy odbędzie się od 19 do 22 lipca włącznie. Na chwilę obecną nie są znane szczegółowe godziny meczów, a Komisja Ligi przedstawiła jedynie ramowy terminarz kolejek. Jesienią odbędą się trzy przerwy reprezentacyjne zaplanowane przez FIFA (2 - 10 września, 7 - 15 października oraz 11 - 19 listopada) - poinformowano na stronie organizatora rozgrywek. Zmagania rundy wiosennej zakończą się w Fortuna 1. Lidze - 9 grudnia .

Półfinały meczów barażowych o awans do PKO BP Ekstraklasy wstępnie zostały zaplanowane na 29 maja, a finał na 1 czerwca.

Warto też przypomnieć, że zasady rozgrywania spotkań będą podobne do tego, co oglądaliśmy dotychczas. Kolejki weekendowe rozgrywane są w piątki, soboty, niedziele oraz poniedziałki. W środku tygodnia będziemy natomiast grać we wtorki, środy oraz czwartki.