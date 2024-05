Ramowy terminarz Fortuna Pucharu Polski w sezonie 2024/25. Oto droga jaką przejdą drużyny na PGE Narodowy w Warszawie!

Terminarz Fortuna Pucharu Polski - sezon 2024/25

Ramowy terminarz Fortuna Pucharu Polski - sezon 2024/25:

Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) dla zwycięzcy krajowego pucharu funduje co roku czek o wartości aż 5 milionów złotych. Przegrany wielkiego finału również nie zostanie z niczym. Nagroda za udział w finałowym, decydującym starciu to bowiem ok. 760 tysięcy zł. Jest więc o co grać - pieniądze oraz europejskie puchary brzmią kusząco!