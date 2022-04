Real Madryt - Chelsea Londyn na żywo w TV i stream online. Gdzie oglądać w telewizji? [12.04.22]

Real - Chelsea NA ŻYWO w TV i ONLINE. TRANSMISJA STREAM LIVE

"Królewskich" do efektownego zwycięstwa na Stamford Bridge (3:1) poprowadził Karim Benzema. Francuz popisał się drugim z rzędu hat-trickiem w Lidze Mistrzów. Dzięki swojemu wyczynowi włączył się do walki o tegoroczną Złotą Piłkę.

- Musimy zagrać tak, jakbyśmy tej przewagi nie mieli. Rywale mogli odzyskać pewność siebie po wysokiej wygranej w miniony weekend. Musimy być uważni i skoncentrowani - zaznaczył trener Królewskich Carlo Ancelotti, który w sobotniej potyczce z Getafe (2:0) dał odpocząć m.in. Toniego Kroosowi, Luce Modriciowi i Daniemu Carvajalowi. To o tyle istotne, bo lista nieobecności w Realu jest długa - m.in. Eden Hazard, Isco, Eder Militao, pod znakiem zapytania stoi występ Ferlanda Mendy’ego.

Nieco mniej zmartwień ma menedżer Chelsea Thomas Tuchel. Wprawdzie na Santiago Bernabeu zabraknie Romelu Lukaku, za to do zdrowia wrócił Cesar Azpiliqueta. - Potrzebujemy fantastycznego meczu. Jest on mało prawdopodobny, ale warto spróbować, czyli zagrać na pełnych obrotach - zapowiedział niemiecki trener, którego drużyna wygrała weekend z Southampton 6:0.