Relacja tekstowa ze sparingu: Legia Warszawa - Olimpia Elbląg. Mecz w niedzielę 14 stycznia o godzinie 14:00

Sparing Legia Warszawa - Olimpia Elbląg 14.01.2024

"Wojskowi" jako drużyna ekstraklasowa już od pierwszy minut zaznaczyli swoją wyższość. Co i rusz stwarzali sobie dogodne okazję, aż błąd popełnił bramkarz przyjezdnych i przepuścił piłkę pod podeszwą. "Legioniści" objęli prowadzenie już w 17. minucie spotkania kontrolnego, a znakomite wejście "nowy samuraj" w drużynie Kosty Runjaicia - Ryoya Morishita .

Parę minut później prowadzenie podwyższył Maciej Rosołek, który ładnym, technicznym uderzeniem oddał precyzyjny strzał. Jeszcze po drodze futbolówka się odbiła od obrońców rywali i wpadła koniec końców do siatki. Dominacja podopiecznych Runjaicia coraz bardziej nam się zarysowuje. Kolejne gole dla stołecznego zespołu to była tylko kwestia czasu. Najpierw hiszpański napastnik Marc Gual wykorzystał dośrodkowanie Morishity i perfekcyjnym strzałem głową podwyższył prowadzenie, a kilka minut później Japończyk ponownie zagrał do Hiszpana. Tym razem płaskim strzałem ustrzelił dublet. Wyborna współpraca hiszpańsko-japońska!