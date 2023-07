Remis na zakończenie inauguracyjnej kolejki Ekstraklasy. Korona podzieliła się punktami ze Śląskiem. Trafił debiutant Adrian Dalmau

PKO Ekstraklasa. Korona Kielce - Śląsk Wrocław 1:1 (0:0)

Pierwsza część meczu była bardzo chaotyczna. I nie chodzi wcale o boiskowe wydarzenia. Potężna burza nawiedziła Kielce i zawodnicy nie walczyli tylko między sobą, ale także z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

- Nigdy nie grałem w takich warunkach, gdzie widziałem pioruny. Kiedy biegłem do przodu, to nic nie widziałem! Ale musimy walczyć, Śląsk ma takie same warunki - mówił w przerwie nowy bramkarz Korony, sprowadzony z Rakowa Częstochowa Xavier Dziekoński.

Canal+ Sport screen

Nie ucierpiało na tym jednak widowisko. Nieźle wyglądali przede wszystkim piłkarze z Wrocławia - kilka groźnych ataków mogło się podobać, większość prób zakończona była strzałem występującego dziś w roli kapitana Erika Exposito.