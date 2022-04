Remis w Częstochowie. Raków zrównał się punktami z Lechem i Pogonią! DW

Choć wkraczamy powoli w decydującą fazę sezonu, to kandydaci na mistrzostwo jeszcze bardziej utrudniają sobie zadanie. Raków Częstochowa grał najpóźniej z czołowej trójki. Choć piłkarze Marka Papszuna znali wyniki ze Szczecina i Poznania, to nie zdołali wygrać ze Śląskiem i tym samym... po 28. kolejce mają tyle samo punktów, co Pogoń i Lech. Na trafienie Caye Quintany odpowiedział w drugiej połowie Patryk Kun.