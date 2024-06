Reprezentacja Anglii znów bez błysku, ale z pewnym awansem do fazy pucharowej Euro 2024

Anglia nie zachwyciła. Faworyt Euro 2024 bez błysku

Anglicy na razie nie zachwycają na Euro 2024. W pierwszym swoim meczu w fazie grupowej skromnie pokonali Serbię, a kilka dni temu zremisowali z Danią. W ostatnim meczu grupowym przyszło im mierzyć się ze Słowenią, która zremisowała obydwa wcześniejsze meczem.

Od początku w posiadaniu piłki częściej były Lwy Albionu, ale niewiele z tego wynikało. Utrzymywali się przy futbolówce głównie w środku pola i nie potrafili znaleźć sposobu, by zaskoczyć słoweńską defensywę. W pierwszej połowie Anglicy tylko raz byli bliscy strzelenia gola. W 21. minucie Phil Foden zagrał przed bramkę do Bukayo Saki, a ten wpakował piłkę do siatki. Jednak piłkarz Manchesteru City był na pozycji spalonej i francuski arbiter Clement Turpin słusznie trafienia nie uznał.