Reprezentacja. Mecz Polska - Szwecja. Kolejny problem Czesława Michniewicza. Krzysztof Piątek nie zagra ze Szwecją!

Krzysztof Piątek kontuzjowany. Nie zagra ze Szwecją

W piątek rano Krzysztof Stanowski z Kanału Sportowego poinformował na Twitterze, że to jeszcze nie koniec osłabień przed meczem ze Szwecją. "Krzysztof Piątek wypada na 3 tygodnie. 7 szwów na Achillesie" - napisał dziennikarz.

Jeśli wszystko w porządku będzie ze zdrowiem Milika, to we wtorek selekcjoner reprezentacji Polski będzie miał do dyspozycji trzech zawodników na tę pozycję. Są jeszcze Adam Buksa i oczywiście Robert Lewandowski, który ze Szkocją odpoczywał.