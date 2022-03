Reprezentacja. Polska - Szwecja. Matty Cash: Jeśli awansujemy na mistrzostwa świata, w końcu spróbuję polskiej wódki!

Matty Cash chce... spróbować polskiej wódki

Przed piłkarzem Aston Villi czwarty mecz w reprezentacji Polski. Matty Cash przyznaje, że od początku złapał dobry kontakt z Czesławem Michniewiczem. - Uwielbiam go! Kiedy przyleciał do Anglii, mieliśmy bardzo sympatyczną rozmowę. Myślę, że przekonał go do mnie sernik bez rodzynek, który sam przygotowałem (śmiech). To naprawdę fajny człowiek, dobry trener - mówi 24-latek w rozmowie z Sebastianem Staszewskim z Interii.

Dla Casha żadnym problemem nie jest presja oraz fakt, że Stadion Śląski zapełni się w komplecie. Ze Szwecją na trybunach zasiądą ok. 54 tysiące fanów. - Gdy reprezentujesz swój kraj, musisz wiedzieć o oczekiwaniach kibiców. Ale przecież po to zostajesz piłkarzem, aby występować w takich meczach, jak ten ze Szwecją. Nie mogę się go doczekać... Wiem, że cała Polska zasiądzie przed telewizorami, na stadionie w Chorzowie będzie komplet. Wierzę, że zagramy dobrze i awansujemy. Bo mamy piłkarzy, których na to stać - przekonuje.