Reprezentacja. Polska - Szwecja. Matty Cash wreszcie spróbował polskiej wódki. "Wow, jest za mocna"

Matty Cash spróbował polskiej wódki

Tuż przed meczem o wszystko ze Szwecją, Matty Cash w rozmowie z Interią złożył ciekawą deklarację. - Do Chorzowa przyjeżdża z Anglii cała moja rodzina: mama, tata, brat, ciocia. Przylatują już w poniedziałek. Więc jeśli awansujemy, na pewno będzie impreza. I na niej spróbuję w końcu... polskiej wódki - mówił prawy obrońca reprezentacji Polski.

Po końcowym gwizdku i wywalczonej przepustce na mundial, Cash nie krył radości. 24-latek na murawie Stadionu Śląskiego pił szampana, a w szatni razem z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim raczył się piwem. Co więcej, gracz Aston Villi domagał się podania wódki. "WERE GOING TO THE WORLD CUP!! WHAT A NIGHT. Teraz niech mi ktoś da wódkę" - napisał w mediach społecznościowych obrońca.

Dzień później Cash w swoim stylu zamieścił komentarz na Twitterze: "Wow, polska wódka jest za mocna". Do tego dodał roześmiane minki i zabawny obrazek skołowanego kota.