Reprezentacja. Polska - Szwecja. Plaga kontuzji w kadrze! Mateusz Wieteska nie dokończył piątkowego treningu

Mateusz Wieteska nie dokończył treningu

Jeszcze w pierwszej połowie meczu ze Szkocją, Czesław Michniewicz musiał dokonać dwóch wymuszonych zmian, w miejsce kontuzjowanych Arkadiusza Milika i Bartosza Salamona. Snajper Olympique Marsylia poczuł ukłucie w mięśniu dwugłowym uda i profilaktycznie poprosił o zastępstwo. Natomiast jeśli chodzi o środkowego obrońcę Lecha Poznań, tu sprawa jest poważniejsza. 30-latek prawdopodobnie naderwał przywodziciel i będzie musiał odpocząć od gry przez około miesiąc.

Jakby tego było mało, rano o urazie Krzysztofa Piątka poinformował na Twitterze dziennikarz Krzysztof Stanowski. Napastnik Fiorentiny ma wypaść na około trzy tygodnie przez rozcięcie Achillesa na pięcie.

To jednak nie koniec złych informacji z obozu biało-czerwonych. Piątkowego treningu, już w Polsce, nie dokończył Mateusz Wieteska. Izabela Koprowiak z Przeglądu Sportowego przekazała, że 25-latkowi zakręciło się w głowie. Ma być to jeszcze odczuwalny skutek zderzenia głową z bramkarzem Legii Warszawa Cezarym Misztą, do którego doszło podczas ostatniego spotkania PKO Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa.