Reprezentacja Polski. Co może pomóc ewentualne powołanie do kadry Santiago Hezzy? Jak w przeszłości radzili sobie naturalizowani piłkarze?

Reprezentacja Polski. Santiago Hezze może wkrótce otrzymać powołanie do kadry

Z racji ograniczeń liczby obcokrajowców spoza Unii Europejskiej w lidze, klub zaczął szukać możliwości na obejście przepisów i takowe znalazł w przypadku 22-letniego Argentyńczyka - jego babcia urodziła się w Polsce. To chyba jednak jedyny związek z naszym krajem, co nie napawa optymizmem w sprawie przyszłości zawodnika pod kątem reprezentacji Polski.

Grający w greckim Olympiacosie Pireus Santiago Hezze na początku roku odebrał polski paszport i od razu zaczęły się spekulacje na temat ewentualnego powołania do reprezentacji Polski. Pomocnik latem zeszłego roku przeniósł się do Aten z argentyńskiego Club Atlético Huracán i niemal z miejsca stał się podstawowym graczem czołowego greckiego klubu, który walkę o mistrzostwo kraju łączy z występami w europejskich pucharach.

Reprezentacja Polski. Na jakiej pozycji może zagrać Santiago Hezze? Kogo wygryzie ze składu?

W klubie występuje na pozycji defensywnego pomocnika i jest znakomity w odbiorze piłki i przerywaniu akcji przeciwników. To jednak często skutkuje też dużą liczbą żółtych kartek. W Grecji w 24 meczach otrzymał już 5 takich napomnień. Przypomina się zatem Jacka Góralskiego, który również nie był delikatny w odbieraniu piłki.

Najłatwiej będzie go porównać z Damianem Szymańskim , który na co dzień gra w tej samej lidze i jest pewnym punktem AEK-u Ateny. Polak w obecnym sezonie według statystyk WyScout jest lepszy od Santiago Hezzy w większości statystyk kluczowych na tej pozycji. Uwagę przyciąga również, że gracz Olympiacosu ma niski procent pojedynków wygranych w ofensywie .

Selekcjoner Michał Probierz podczas prowadzenia kadry pod koniec eliminacji do Euro 2024 lubił postawić na Patryka Dziczka i Bartosza Slisza. Ten pierwszy po problemach zdrowotnych w przeszłości wrócił do polskiej ligi i jest filarem Piasta Gliwice. W reprezentacji jesienią grał solidnie, ale na pewno nie jest to następca Grzegorza Krychowiaka ze swoich najlepszych czasów.