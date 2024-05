Włochy - Polska 2:0 (1:0)

Pierwsze spotkanie juniorskich mistrzostw Europy do lat 17 Polacy rozpoczęli bardzo nie śmiało. Na dobrą sprawę w pierwszych minutach to Włosi narzucili swoje tempo gry. Nie pozwolili na nic szczególnego Biało-Czerwonym. Do pierwszej interwencji został zmuszony bramkarz - Mateusz Pruchniewski. Golkiper świetnie wyczuł próbę po krótkim słupku atakującego reprezentacji Italii. Parę minut później jednak młody bramkarz był bez absolutnych szans.

W 5. minucie Włosi rozegrali znakomitą akcję na połowie naszych piłkarzy. Zaszalał w głównej mierze Mattia Liberali, który podał jak na tacy znajdującemu się w polu karnym swojemu koledze o tym samym imieniu - Mosconiemu. Ten w zasadzie miał już prostą drogę do siatki Pruchniewskiego.

Walka w środku pola. Byli ranni TVP Sport

Musiał tylko dostawić stopę i tak właśnie zrobił. Italia szybko objęła prowadzenie w meczu otwarcia mistrzostw Europy do lat 17.